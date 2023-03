大きな盛り上がりを見せているワールド・ベースボール・クラシック(World Baseball Classic:以下、WBC)において、イタリア代表がベンチに持ち込んだ物に世界中の人々が衝撃を受けている。通常であれば水分補給用のドリンクが用意されているはずなのだが、イタリア代表はエスプレッソマシンを持ち込んでコーヒーを楽しんでいたのだ。試合中に選手がコーヒーを飲む様子を捉えた映像には、「さすがイタリア人」などの声が届いていると、米メディア『NBC New York』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

今月10日に行われたWBCの1次ラウンド、イタリアと台湾の試合中、イタリア文化の強さを感じる様子をカメラが捉えた。カメラマンがイタリア代表のベンチにカメラを向けると、ベンチの端にエスプレッソマシンが用意されていたのだ。Twitter上で拡散されている写真には、ネスレ社のエスプレッソマシンの箱が置かれ、その手前に赤いエスプレッソマシンが設置されているのが確認できる。近くには、紙コップと共に砂糖などが用意されていた。

またWBCの公式Twitterアカウントは、2人のイタリア代表選手がこのエスプレッソマシンを使ってコーヒーを飲む姿を捉えた動画を投稿しており、選手の1人がカメラに向かってウインクをしてコーヒーを楽しむ姿も見られた。この動画の再生数は150万回を超えており、動画を見た人々からは「さすがイタリア人」「イタリア人にとってコーヒーはエナジードリンクと同じだからね」「コーヒーを飲んでいなかったら逆に驚くよ」など、コーヒー好きなイタリア人の行動に納得の声が相次いだ。

ベンチに持ち込んだエスプレッソマシンが話題になったことについて、イタリア代表のマイク・ピアザ監督(Mike Piazza)は「イタリアではコーヒーは水のようなものなので、これほど話題になっていることに驚きですよ。コーヒーは水の次に大切なものです。できればバリスタが作ったフレッシュなコーヒーを、セラミックのコップで飲みたいですね。エスプレッソを紙コップで飲むのは好きではないですし、コーヒーを冒涜しているように感じます。でもそれしか選択肢がないのなら仕方がないですね」と話し、コーヒーに対する強いこだわりを見せた。

イタリア野球連盟の会長であるアンドレ・マルコンさん(Andre Marcon)は「今、私たちはイタリアの古き良き習慣で最も注目を集めている代表チームですね」とコメントを残し、イタリア代表がコーヒーに関することで注目を浴びていることに満足している様子だ。愛するコーヒーを味方につけて台湾戦に臨んだイタリア代表だったが、試合結果は7−11で黒星となってしまった。

なお過去には、目の前でパスタを半分に折られたイタリア人が大困惑する様子を捉えた動画が話題を呼んでおり、イタリアの食文化に関するこだわりの強さが垣間見えた動画に大勢が驚いていた。

画像は『World Baseball Classic 2023年3月16日付Twitter「Grab a beverage and join us for the #WorldBaseballClassic」』『Growing Up Italian 2023年3月10日付Twitter「Team Italy has an Espresso machine in the dugout」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)