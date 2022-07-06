¹À¥¤¹¤º&ÅÚ²°ÂÀË±¡È½÷¤ÎÍ§¾ð¡É¤É¤¦¤Ê¤ë¡© »³ºê¸¿Í¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ç¡Ö¥Á¥¢¡ù¥À¥ó¡×Â³ÊÔ¤Ë°Å±À
¡¡¹À¥¤¹¤º¡Ê24¡Ë¤È»³ºê¸¿Í¡Ê27¡Ë¤Î¡ÈÈ¾Æ±À³¡É¤ò¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬Êó¤¸¡¢ÈþÃËÈþ½÷¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÉ®¼Ô¤¬·üÇ°¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê27¡Ë¤È¹À¥¤Î´Ø·¸¤À¡£¹À¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È»Ðµ®Ê¬¡É¤Ë¤Ê¤ëÅÚ²°¤Ï¡¢¹À¥¤È»³ºê¤È¤Î¸òºÝ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¹À¥¤¹¤º&»³ºê¸¿Í¡ÖÇ®°¦¡×ÊóÆ»¤¬¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¡Ä¿ûÅÄ¾Úö&¾®¾¾ºÚÆà¤È¡È»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¡ÉÅÀ
¡¡¹À¥¤ÈÅÚ²°¤Î¸òÍ·¤Ï¡¢ÅÚ²°¤¬ÆüËÜ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿8Ç¯ÄøÁ°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£Åö»þ¡¢¹À¥¤Ï¤Þ¤À16ºÐ¡£Æó¿Í¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥í¥Ã¥Æ¡Ù¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¬¡¼¥Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÎCM¤À¤Ã¤¿¡£¹À¥¤ÈÅÚ²°¡¢¾¾°æ°¦è½¡Ê25¡Ë¤Î3¿Í¤ÇCM¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½¤ò´ë²è¤·¤¿¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡×¤Ï¡¢¹À¥¤ÈÅÚ²°¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«È´¤¯Àè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£3Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿Æ±CM¤Ç°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¹À¥¤ÈÅÚ²°¤ÎÆó¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤¬ÅÚ²°¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯½Õ¤Î¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿ÅÚ²°¤È»³ºê¤Î¾Æ¤Æù¥Ç¡¼¥ÈÊóÆ»¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¸òºÝ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍ·¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡È¥Ú¥¢¡¦¥ê¥ó¥°¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤ªÂ·¤¤¤Î»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Æó¿Í¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Îº¢¡¢ÅÚ²°¤ÏÌ©¤«¤Ë¼Â²È¤òÎ¥¤ì¡¢ÅÔÆâË¿½ê¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¢£¾ÆÆù¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÎø¥Ð¥Ê¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¹À¥¤ÈÅÚ²°
¡¡ÅÚ²°¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È°ì¿Í¤ÇÉÑÈË¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÑÁõ¤·¤¿¾å¤ÇÉáÄÌ¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»Ñ¤Ï·Ê¿§¤ÈÆ±²½¤·¡¢¹þ¤ß¹ç¤Ã¤¿¼ÖÆâ¤ÇÅÚ²°¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢ÅÚ²°¤¬»¨Æ§¤ËÊ¶¤ì¤Ê¤¬¤éÅÙ¡¹²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¹À¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«¤Î³¹Æ¬¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢ÊÑÁõ¤·¤¿Æó¿Í¤¬²¿ÅÙ¤â¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¸Ä¼¼¤Î¤¢¤ë¾Æ¤Æù¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤äÎø¥Ð¥Ê¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¡¢¤³¤ì¤¬Æó¿Í¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤ÎÅÚ²°¤¬»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ï¡¢ÅÚ²°¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç»³ºê¤Î¤³¤È¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹À¥¤¬¤É¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹À¥¤È»³ºê¤Î¡ÈÈ¾Æ±À³¡ÉÈ¯³Ð¤Çµ¤¤òÙæ¤à·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¹À¥¤ÈÅÚ²°¤Ï18Ç¯7·î´ü¤Î¡Ö¥Á¥¢¡ù¥À¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÁ°Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¹À¥¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥Á¥¢¡ù¥À¥ó¡Á½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤ÇÁ´ÊÆÀ©ÇÆ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¥Û¥ó¥È¤ÎÏÃ¤·¡Á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂ³¡¹ÊÔ¡Ä¡Ä¥·¡¼¥º¥ó3¤¬¶á¡¹¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢¤³¤Î´ë²è¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï´í×ü¤¹¤ë¤Î¤À¡£¹À¥¤Ï¥Ø¥Ã¥Á¥ã¥é¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÅÚ²°¤¬Ê¿¾ï¿´¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤ËÎ×¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿´ÇÛ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤¤½÷Í¥Æ±»Î¤À¤±¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤â¤·º£²ó¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬¸¶°ø¤Ç8Ç¯±Û¤·¤ÎÍ§¾ð¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤·¤¿¤é²¿¤È¤âÈá¤·¤¤·ëËö¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë