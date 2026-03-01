広瀬すずさんと旅の話！日本航空（JAL）が2016年に開始した「どこかにマイル」サービスが、開始10周年を迎えました。JALによると、利用者のリピート率は7割を超えており、その人気の理由を「行き先がわからないワクワク感」にあると分析しています。【写真】えっ…これが「JAL国内線の最高クラス」圧巻の座席ですこの成功を記念し、JALは2026年2月26日に「どこかにマイル 10th Anniversaryシークレットイベント」を都内で開催