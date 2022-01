アメリカの大手薬局チェーン「ウォルグリーン」の中で、最も特徴的な店舗はシカゴの旗艦店"Vitamin Vault"なのだとか。

古い銀行の建物の設備を残した、いわゆる"居抜き"で営業しています。

There's a famous Walgreens that used to be a bank in Wicker Park, Chicago.pic.twitter.com/dkTFIE9Lfo

外観も銀行らしさを残していますが、最も特徴的なのは大金庫の扉をそのまま残していること!

ドラッグストアに来たのに、なんだかドキドキしそうです。

かつての持ち主だったノエル州立銀行は1921年から2005年まで続き、2012年にウォルグリーンが引き継ぎました。

扉を閉じれば薬局のセキュリティとしてはオーバーキルな設備ですが、そもそも24時間営業とのことです。

The Vitamin Vault!~ A Walgreens moved into an old bank building. You can shop in the old bank vault! Different!pic.twitter.com/RgatvgPU2N