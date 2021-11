アメリカなどで感謝祭が行われる11月の第4木曜日の翌日が、感謝祭プレゼントの一掃セールが行われる「ブラックフライデー」に当たります。日本でも開催されるようになってきた大規模なセールイベントですが、イギリス・BBCの調査で「セール対象品の90%はセール前から安かった」ということが判明しています。

Don't get scammed by Black Friday 'deals', warns new investigation

BBCがAmazonやイギリスの百貨店であるジョン・ルイスなど6つの小売業者で販売された201個の製品について、2020年のブラックフライデー期間における価格の変化を調査したところ、このうち184個はブラックフライデー以前から値段が変わっていなかったか、ブラックフライデー以前の方が安値であったことが判明しました。

調査に携わった専門家によると、ブラックフライデーで人気だった洗濯機やサウンドバー、テレビなどのほとんどの製品はブラックフライデーで特別安くなったわけではなく、ブラックフライデーで最安値だった製品は201個中たった1個だけだったとのこと。ブラックフライデーでむしろ価格が高くなった製品の1つにZanussiの洗濯機が挙げられ、この製品はブラックフライデーで309ポンド(約4万7000円)に割引される5カ月前には、60ポンド安い249ポンド(約3万8000円)で買うことができたと専門家は指摘しています。

専門家は「買い物をする前にまず価格の調査を行うべき」と指摘。イギリス取引基準協会は「詐欺の問題が顕在化してきている」と述べ、「大きなセールイベントでは多くの掘り出し物が見つかるが、同時に警戒を怠らないようにするべきだ」と警告しました。