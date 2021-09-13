¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥Ë¡¼¥¬¥ó¼çÌò¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©¡Ö¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤ë¤Ù¤Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¡×
Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ìò¥Ë¡¼¥¬¥ó¡£°ÊÁ°¡¢Èà¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆTVLine¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¤Î½ªÎ»¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó6¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ë¡¼¥¬¥ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÉ¬¤º¤·¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊüÁ÷¶É¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¥Ë¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ê¥·¡¼¥º¥ó11¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÁ°Æüëý¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ë¡¼¥¬¥ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤ë¤Ù¤Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁë¤ò¤¢¤Á¤³¤Á³«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Ë¡¼¥¬¥ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤è¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Ë¡¼¥¬¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤³¤ÎÃË¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤·À¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÈà¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤â¤·¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ËÜ²È¤ÎÁ°¤ÎÏÃ¤«¡¢¤½¤Î¸å¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ï´õË¾¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤â¤·¤³¤ì°Ê¾å¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤Í¡£¥·¡¼¥º¥ó10¤ÎÂè22ÏÃ¡Ö¤³¤³¤Ë¥Ë¡¼¥¬¥ó¤¢¤ê¡×¤Ç¸«¤»¤¿¡ÊÈà¤Î²áµî¤Î¡ËÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¡£µßÀ¤¼ç¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤«¤òÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Ë¡¼¥¬¥ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Èà¤¬¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£²áµî¤ËÌá¤ë¤è¤ê¤â¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
ËÜ²È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¿¤«¤·¤é´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤ËÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÊÆAMC¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ÏÌ¤Äê¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù
©Josh Stringer/AMC