20周年を迎えた特別な秋、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン・イベントが2年ぶりの復活!

2021年9月10日から11月7日まで『NO LIMIT!ハロウィーン』の開催決定☆

歴代最恐ゾンビが集結する「ストリート・ゾンビ」に、パーク史上初最恐妖怪が登場する「ゲゲゲの鬼太郎・ザ・リアル」など、前代未聞の恐怖を体験できるイベントが開催されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!ハロウィーン』

2021年3月に開業20周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

この記念すべき秋、2021年9月10日(金)から11月7日(日)の期間限定で『NO LIMIT!ハロウィーン』を開催します!

2年ぶりの復活を遂げ、スケールアップする「ハロウィーン・ホラー・ナイト」では、最恐ゾンビ達が彷徨い、突然狂暴化する恐怖のストリートが新登場。

さらに「ゲゲゲの鬼太郎」(データイムより実施)が背筋も凍る最恐ホラー・メイズとして初コラボレーション。

そして、今もなお、世界中で愛され続ける名探偵シャーロック・ホームズが映像とショーを一体化した新たな没入型ホラー・シアター(データイムより実施)で初登場。

恐怖のリミッターがはずれ、ぶっ壊れる最恐ハロウィーン体験をお届けします。

またファミリーを中心に楽しめる昼の「NO LIMIT! ハロウィーン」では、20周年の特別プログラム「NO LIMIT タイム」が期間限定のハロウィーンバージョンで登場。

新しいハロウィーンコスチュームのキュートなミニオンやセサミ・ストリートの仲間たちと一緒に音楽に合わせて超熱狂の渦に巻き込まれます!

開催期間/来場予約について

開催期間:2021年9月10日(金)から2021年11月7日(日) ※ハロウィーン・ホラー・ナイトは9月11日(土)より実施

チケットの購入場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、チケットブースなど

販売チケット種類:1デイ・スタジオ・パス、1.5デイ・スタジオ・パス、2デイ・スタジオ・パス、トワイライト・パス、ユニバーサル・エクスプレス・パス

現在、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、行政機関の指示に従ったパーク運営を行っています。

今年のハロウィーンでは、ゲストの皆様に心の底から日頃のストレスを解放し快適にハロウィーン・イベントを体験できるよう、ハロウィーン・イベントの期間中(9月10日〜11月7日)、現在のパーク運営に加え、さらに徹底した衛生強化対策と大幅な入場者数の制限を行いパーク内の密を避けた運営を行います。

ゲストは事前のスタジオ・パス購入、ユニバーサル年間パスを利用のゲストは事前の来場予約が必要となります。

最恐ホラーの連続に恐怖のリミッターが外れる!「ハロウィーン・ホラー・ナイト」

日が沈むと次から次へとゾンビ&モンスターがパークに出現、迫りくる恐怖に包まれる夜のストリートでは、音楽が流れると突如、ゾンビが狂暴化。

さらに最恐ゾンビが現れる『サイコ・ストリート』が新登場。

また、全世代に人気を誇る『ゲゲゲの鬼太郎』と史上初のコラボレーション常識を覆す最恐ホラー・メイズデータイムより実施も新登場。

妖怪の世界観を圧倒的なクオリティで超リアルにおどろおどろしく再現。

『シャーロック・ホームズ〜呪われた薔薇の剣〜』(データイムより実施)では、とある映画の上映会で突如起こる殺人事件に居合わせた名探偵シャーロック・ホームズが、招待客であるゲストとともに、呪われたある事件を解決する新たな没入型ホラー・シアターとして新登場。

さらに、2019年の登場以来、時代にあわせ進化しハロウィーンを盛り上げ続ける『ゾンビ・デ・ダンス』では、2年ぶりに、ゾンビ&モンスターにまみれる熱狂ラタタダンスが復活するなど、ストリートからシアター、メイズまで多種多様な体験ができる最恐ホラーが勢ぞろいします。(※「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は9月11日より実施)

ホラー・エンターテイメント『ストリート・ゾンビ』

開催場所:パークワイド(一部エリア除く)

開催時間:18:00〜パーククローズ

歴代最悪の恐怖が待つ、地獄のストリート!

暴虐や拷問の果て、悪趣味な姿が無限にうごめく…!!

2021年は超絶インパクトのゾンビが占拠した“サイコ・ストリート”が、新たに出現。

DJによる戦慄のビートが鳴り響けば、ゾンビ洗脳モードが発動、狂暴化した奴らが束になって襲いかかってくるから気をつけろ!!

より残虐に、より恐怖を増した地獄のストリートの登場です。

ホラー・メイズ『ゲゲゲの鬼太郎・ザ・リアル〜祟られた廃村〜』

開催場所:stage18

開催時間:データイムから開催日によって異なる ※体験には事前に整理券が必要です

最恐Jホラー・メイズが新登場!

たどり着いた不気味な廃村で、あなたは、おぞましい妖怪たちの餌食となる――漫画「ゲゲゲの鬼太郎」の世界が、監修の水木プロも驚愕する“前代未聞の恐怖レベル”で出現。

頼りの鬼太郎が突如、力尽きる絶望。

孤独に暗闇を彷徨う中、生々しい妖怪に四方八方からつけ狙われる…逃げ場のない予想外の戦慄体験に、まだ見ぬ「ゲゲゲの鬼太郎」の世界を体感せよ!

ホラー・シアター『シャーロック・ホームズ〜呪われた薔薇の剣〜』

開催場所:ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー

開催時間:データイムから開催日によって異なる ※体験には事前に整理券が必要です

シャーロック・ホームズの物語の一部となる、本格ホラー・シアター。

とある映画の試写会に招待されたあなたは、作品の舞台となった館にまつわる“呪いの事件”に遭遇する――

凄惨な殺人現場の、次の被害者は…あなたかもしれない!!

探偵シャーロック・ホームズの物語の一部として巻き込まれる、驚きのミステリー体験。

ホラー・エンターテイメント『ゾンビ・デ・ダンス』

開催場所:パークワイド

開催時間:日によって異なる

ゾンビ&モンスターにまみれる熱狂ダンスが、驚きの演出でスケールUP!

過去最大スケール&常識を覆す演出で“地獄のゾンビ祭り”が降臨、パーク中をゾンビが支配する空間が登場。

ハロウィーン・イベントでパーク全体を熱狂の渦に巻き込んだ、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの楽曲「Rat-tat-tat」が2020年に引き続き、2021年も登場!

キレッキレに踊り空を舞うパフォーマンス、そして今年はさらに、ド迫力のモンスターも初登場!

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド「Rat-tat-tat」搭載

お気に入りの音楽とシンクロする爽快感が大人気のスリル満点のライドアトラクション「ハリウッド・ドリー ム・ザ・ライド」&「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」に、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 「 Rat-tat-tat 」が期間限定で搭載!

「Rat-tat-tat」のアップテンポなリズムに合わせ て爽快なスピードで空を駆け抜ける体験に、いままでにないスリルとワクワクドキドキを感じることができます。

今しか会えないハロウィーン仮装のパークの仲間たちと一緒に超熱狂!「“カワイイ”ハロウィーン」

大人気のグローバル・ガールズグループ「NiziU」の楽曲「FESTA」とコラボレーションした「NO LIMITタイム」は、ハチャメチャ仮装のミニオンが登場し「NO LIMIT タイム〜ハロウィーン・フェスタ〜」としてパワーアップ!

ミニオンの愛くるしいダンスとポップでアップテンポな曲に思わず体が動き出し熱狂の渦に巻き込まれます。

ユニバーサル・ワンダーランドでは、子どもたちにとってちょっぴり“コワイ”のに、とびきり“カワイイ”ハロウィーン仮装のキャラクターたちがお出迎えする「ワンダーランド NO LIMIT! ハロウィーン・ジョイ」を開催。

また、キッズだけのお楽しみ!

ポシェットを身につけたパークのクルーへ合言葉を唱えると、パークオリジナルのお菓子をゲットできる「トリック・オア・トリート」など、家族みんなで超熱狂できる、とびっきりのハロウィーンをお届けします。

『NO LIMIT! タイム〜ハロウィーン・フェスタ』

開催場所:グラマシー・パーク

開催時間:日によって異なる

ハロウィーン仕様でさらに熱狂!

20周年を記念したNizi Uとのコラボレーションがスペシャル仕様に!

ハチャメチャ新コスチュームで登場するミニオンをはじめ、オリジナル楽曲「FESTA」にのって、ハロウィーン仮装のパークの仲間たちやクルーと一緒に踊りまくる、みんなが主役の超興奮の祝祭。

ワンダーランド・シーズンズ・ジョイ〜ハロウィーンver. グリーティング

開催場所:ユニバーサル・ワンダーランド

開催時間:日によって異なる

今だけしか会えない、ハロウィーン仮装のパークの仲間がお出迎え!

本気のハチャメチャ仮装のミニオンやパークの仲間たちとふれ合えば、驚きと楽しさでクルーも一緒に大笑い!

この時季だけの特別なパークの仲間たちと、大はしゃぎの素敵な時間を過ごせます☆

ストリート・エンターテイメント『パーク中で“トリック・オア・トリート!”』

開催場所:パークワイド

開催時間:10:00〜17:00

クルーに、「トリック・オア・トリート!」と唱えるとかわいいキャンディがGETできる毎年人気のイベント。

パーク中のあちこちにいるクルーを見つけたら、みんなで一緒に「トリック・オア・トリート!」と言ってみましょう。

ハロウィーン・ホラー・フード『NO LIMIT マーケット』

開催場所:NO LIMIT マーケット

開催時間:カート営業時間に準ずる

ハロウィーン・ホラー・フードがそろう期間限定マーケット。

2021年は、ドラキュラやフランケン、チャッキーなど、人気ホラー映画やゲゲゲの鬼太郎などのキャラクターをイメージしたフードが登場!

今にも襲われそうなチャッキーの表情を再現したスウィーツや、映画のキャラクターをアイコニックに表現したチュリトスやホットドッグなど、この期間しか出会えないフードがラインナップされています。

オンラインイベントで『NOLIMIT!ハロウィーン』を盛り上げる!綾小路麗華のNO LIMIT! ハロウィーンインスタLIVE

日時:2021年8月18日21:00〜

視聴方法:公式インスタグラムより配信

告知:8月17日21:00に公式インスタグラム・Twitter予定

『NO LIMIT! ハロウィーン』のイベント内容を、パーク開業以来大人気のエンターテイナーでもあり、『NO LIMIT! 情報局』の「綾小路麗華」が切れ味鋭いトークで紹介します。

※ホラーに関連する過激な内容を一部含むため、12歳以下またはホラーの苦手な方の視聴はご注意ください

「ゲゲゲの鬼太郎」や名探偵シャーロック・ホームズなど新コンテンツも登場するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!ハロウィーン』の紹介でした!

