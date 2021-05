by OnInnovation

2020年にMicrosoftの取締役会からの辞任を発表し、2021年5月には27年間の結婚生活に終止符を打ったビル・ゲイツ氏について、「ゲイツ氏は、実際には取締役会から追放されたのだ」と海外メディアが報じています。当時、Microsoftは従業員からの訴えを受けてゲイツ氏が女性従業員に対して不適切な行動を取ったという疑いを調査していました。

Microsoftの創業者であるゲイツ氏は、2000年1月にCEOから降り、会長職に就任。その後、2014年には会長職から退いて技術担当アドバイザーとして役員にとどまりました。CEO退任後は慈善事業に力を入れていたゲイツ氏でしたが、2020年3月、取締役会からも辞任することを発表。一方で辞任後もゲイツ氏はサティア・ナデラCEOの技術顧問であり続けています。

当時、ゲイツ氏の取締役会辞任は「慈善事業により集中するため」と説明されました。しかし、ニューヨーク・タイムズを始めとする海外メディアが、「実際にはゲイツ氏は取締役会から辞任を要求された」と報じています。

ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者筋から得た情報によると、取締役会は2020年にゲイツ氏の女性従業員との不適切な関係について調査を行っており、その中で年内にゲイツ氏は退任すべきだという結論に至ったとのことです。しかし、ゲイツ氏は調査が完了し、取締役会がゲイツ氏の女性問題について正式な決定を下す前に、辞任を発表したとされています。

Microsoftの広報担当者は、「ゲイツ氏が2000年に女性従業員と親密な関係になろうとしていたという報告を2019年に受け、外部の法律事務所による調査委員会を設立しました。調査の間、Microsoftは報告を行った従業員に大きな支援を行いました」と述べています。

一方でゲイツ氏の広報担当者は「この問題は20年前に友好的に終わったものです。取締役会からの辞任は、この問題と一切関係がありません。実際に、彼の関心は、その数年前から慈善活動により多くの時間を費やすことに移っていました」と述べました。

ゲイツ氏は2021年5月に妻であるメリンダ・ゲイツ氏と離婚することを発表しています。ゲイツ氏は離婚の理由について説明していませんが、妻のメリンダ・フレンチ氏はゲイツ氏と女性従業員との関係について十分な調査や説明がされていないこと、そして売春やあっせんの疑いで逮捕されたジェフリー・エプスタインとの関係について懸念していたと報じられています。なお、Microsoftの理事会メンバーは、ゲイツ氏とエプスタインの面会は慈善活動についてのものであり、それ以上のものではないと説明を受けたそうです。

エプスタインは逮捕後、拘留中に死亡しました。

