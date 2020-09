大人気ゲーム・ポケットモンスターとロックバンド・ BUMP OF CHICKEN のスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA!」が、 ポケモン 公式YouTubeチャンネルにて公開された。『ポケモン』のアニメーションとともに、2021年に25周年を迎えるBUMP OF CHICKENが、今回のコラボのために書き下ろした新曲「アカシア」が披露され、「どこで動画止めても作画綺麗」「エモい」「目からハイドロポンプ」ネット上で話題となっている。MVは、ポケモン公式YouTubeチャンネル内の「『ポケットモンスター ソード・シールド エキスパンションパス』最新情報 2020.9.29」で初公開され、9言語の歌詞字幕付きで全世界に向けて公開された。アニメーションとなっており、過去のシリーズに登場してきた主人公、ジムリーダー、四天王、チャンピオンら人気キャラクターが登場。さらに、ピカチュウやイーブイなどおなじみのポケモンのほか、伝説のポケモンたちの姿が描かれ、曲とともにポケモンの歴史を振り返る内容になっている。監督、絵コンテ、演出は松本理恵氏、アニメーション制作はボンズが担当。松本氏は過去にロッテとBUMP OF CHICKENのコラボWEBアニメで監督として関わっている。ネット上では「歴代主人公・ライバル・ジムリーダー・チャンピオン・博士・フロンティアブレーンがみんな出てきて泣いた 博士がみんな集まった絵が素敵すぎる」「BUMP OF CHICKENとポケモンのコラボPV最高すぎる」「ポケモンとBUMPのコラボめちゃ素晴らしい」「歴代のポケモン表現してくれれてて感動した。久しぶりにポケモンやるか…」と絶賛の声が。ツイッターのトレンドでは「ポケモン」が1位、「BUMP」が2位にランクインし話題になっている。(C)2020 Pokemon. (C)1995 2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.