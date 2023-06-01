◇パ・リーグ楽天7―0ソフトバンク（2026年5月3日みずほペイペイD）楽天・早川が7回3安打無失点で2勝目を挙げた。チームの連敗を6で止め「強いチームを叩いていかないと上は見えない。自信になるし、チームとしても勢いに乗っていける」と胸を張った。6回まで3安打に封じ、チームが7回に先制した。その直後に先頭で山川を迎え、「一発もらったら振り出しに戻ってしまう」と細心の注意を払って空振り三振。昨年9月の左肩