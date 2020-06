著名な古美術品のコレクターである 富豪 のフォレスト・フェンさんは、2010年に「貴重な財宝を収めた宝箱をロッキー山脈に隠した」ことを明らかにし、隠し場所のヒントを公開して挑戦者を求めました。この発表以来、総額100万ドル(約1億1000万円)ともいわれるこの財宝を求め、のべ35万人以上が宝探しにチャレンジしてきたそうですが、ついに財宝が発見されたと報じられました。Forrest Fenn confirms his treasure has been found | Local News | santafenewmexican.comhttps://www.santafenewmexican.com/news/local_news/forrest-fenn-confirms-his-treasure-has-been-found/article_37006cfe-a8d7-11ea-8653-873ca96e31ef.html$1m treasure in Rocky Mountains has been found, says Forrest Fenn | US news | The Guardianhttps://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/07/forrest-fenn-treasure-rocky-mountains-foundフェンさんは元アメリカ空軍のパイロットであり、ベトナム戦争後に古美術商へと転身して財を成した人物。1988年にガンと診断された際に死を覚悟したフェンさんは、ロマネスク様式の青銅製の箱に、数百枚の金貨・ニワトリの卵ほどの大きさもある金塊・古代のヒスイ彫刻・エメラルド・ダイヤモンド・自伝の写本などを収め、その箱と共に死ぬつもりだったとのこと。幸いにもガンを克服したフェンさんは2010年になって「自分の遺産を整理するべき時期だ」と考え、再び箱の中身を詰め直して全体に金粉をふりかけて、ロッキー山脈のどこかに宝箱を隠しました。財宝が詰まった宝箱がロッキー山脈に隠されたことは、フェンさんの回顧録「Thrill of the Chase」中で公表され、同時に隠し場所のヒントとなる「24行の詩」も公開されました。これを受けて多くの人々が「富豪の財宝探し」にチャレンジしており、2018年4月の時点でのべ35万人以上が宝探しに挑戦し、少なくとも4人が捜索中の事故で死亡しました。「2億円相当の財産を山に置いてきた」と87歳の富豪が突如宣言、のべ35万人が宝探しにチャレンジするもいまだ見つからず - GIGAZINEby leigh49137フェンさんによると宝箱は箱自体の重さが9kgほど、箱の中身が10kgほどもあるそうで、フェンさんは自分自身の手で2回に分けて宝箱を隠したとのこと。財宝を隠してヒントを与えた理由についてフェンさんは、暗いニュースが多い中で「隠された財宝」の存在が人々に希望を与え、宝探しをきっかけにロッキー山脈の自然の中でキャンプやハイキングを楽しむ人が増えることを望んでいると述べていました。多くの人々が財宝に魅了されたことにより、フェンさんのもとには「決定的な手がかりを教えて欲しい」というメールが大量に届いているそうです。また、2018年にはペンシルベニア州の男性が「財宝はフェンさんの自宅に隠されている」と考えて不法侵入を試みたり、コロラド州の男性が「財宝はでっち上げだ」と訴訟を起こしたりする事態にも発展しています。10年にわたって人々を引きつけてきたフェンさんの財宝でしたが、2020年6月7日(日)にフェンさんは新聞社のSanta Fe New Mexicanに対し、「数日前にある男性がロッキー山脈に隠された財宝を発見しました」と電話で発表しました。フェンさんは財宝が結局どこに隠されていたのかについて言及せず、男性の身元についても詳しいことを明かしませんでした。男性はアメリカ東部の出身であり、男性がフェンさんに送ってきた写真から、財宝が発見されたことを確認したとのこと。ようやく財宝が発見されたことの感想について尋ねられたフェンさんは、「私にはわかりません。宝の捜索が終わってしまったことで、半分はうれしいような、もう半分は悲しいような気持ちです」と述べました。