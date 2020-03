by Prachataiヨーロッパの中でも特に 新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)が流行しているイタリアでは、3月10日から国民の移動を制限する封鎖措置を全土に拡大しています。そんな中、世界最大の ポルノ サイトであるPornhubが、「イタリアに住む人々に対してPornhubのプレミアムサービスを無料で提供する」と発表しました。Pornhub handing out free premium subs to help Italy fight coronavirushttps://thenextweb.com/shareables/2020/03/12/pornhub-free-italy-coronavirus/Porn site allows Italians to watch all of its content for free amid coronavirus lockdown | Daily Mail Onlinehttps://www.dailymail.co.uk/news/article-8104471/Porn-site-allows-Italians-watch-content-free-amid-coronavirus-lockdown.htmlPornhub's Premium Content Is Free All Month to Italians Stuck in Coronavirus Lockdown | Gizmodo UKhttps://www.gizmodo.co.uk/2020/03/pornhub-premium-subscriptions-free-italy/イタリアでは新型コロナウイルス感染症の患者や死亡者数が増加し続けており、2020年3月12日の時点で感染者は1万5000人を超え、死亡者数も1000人を超えています。感染者の急増により、イタリア国内の医療システムが危機に直面しているほか、刑務所では感染拡大防止を狙った家族との面会制限を巡って受刑者の暴動が発生し、7人以上が死亡する事態も起きています。既にイタリアでは全土封鎖が実施されていますが、新たに「薬局と食料品店を除く全ての店舗を閉鎖する」という措置も発表されています。イタリアで死者1000人超える 新型コロナウイルス | NHKニュースhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20200313/k10012329021000.html正当な理由なしに封鎖を突破した人は、最大で3カ月の拘禁または2800ドル(約30万円)の罰金が科される可能性があるとのこと。また、新型コロナウイルスに感染していることを知りながら封鎖を突破し、他人に感染させてその相手が死亡した場合、殺人罪で起訴される可能性もあるとテクノロジー系メディアのThe Next Webは指摘しています。そんな中、世界最大のポルノサイトであるPornhubが、「イタリアに住む人々に対し、4月3日までPornhubのプレミアムサービスを無料で提供する」と発表。「数週間にわたって自宅にとどまるため、あなたはクレジットカードを必要とせずに、1カ月間無料でPornhubのプレミアムサービスにアクセスできます」と、Pornhubは述べました。また、Pornhubはクリエイターの支援を行う子会社のModelhubを通じ、イタリアで発生した収益の一部をイタリアの病院に寄付することも発表しています。Pornhubは無料のサブスクリプションサービスを提供する最初のアダルトサイトではなく、xHamsterはイタリア、イラン、韓国、中国スペイン領カナリア諸島の一部地域などで有料サービス「XHamster Premium」を無料提供しています。また、2月にはアダルトゲームメーカーがユーザーに引きこもりプレイを推奨するため、アダルトゲームを無料配布しました。新型コロナウイルス流行拡大に対して「アダルトゲームを無料配布」するゲームメーカーが登場、ユーザーに「引きこもりプレイ」を推奨 - GIGAZINEなお、新型コロナウイルスを扱ったポルノが登場していることも報じられており、中には正しいマスクの着用方法をレクチャーしながらマスク越しにキスや性交渉に及ぶポルノムービーもあるそうです。新型コロナウイルスがポルノの新ジャンルになりつつある - GIGAZINE