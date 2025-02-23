¡ÖÂç¿Í¤Î½÷¤ÎÍ¾Íµ¡×¤ò´¶¤¸¤ëÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤Ö¤ê¤Ã¤³¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¡Ö½÷»ÒÎÏ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î½÷¡×¤¬¿¶¤ê¤Þ¤¯Í¥²í¤Ç´ÅÈþ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤â²â¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¼þ°Ï¤ÎÃËÀ¤ò¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡ØÂç¿Í¤Î½÷¤ÎÍ¾Íµ¡Ù¤ò´¶¤¸¤ëÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤¤Ã¤È²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤è¡×¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¾Ð´é¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë
¡Ö¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¡ª¡Ù¤È¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤âÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë±þ¤¸¤ë½÷À¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤³¤ì¡¢»È¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª»¥¤òÅÏ¤·¤Æ²ñ·×¤Î¾ì¤ÇÃËÀ¤òÎ©¤Æ¤ë
¡Ö¤ª¤«¤²¤ÇÃË¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ä¤¬ÊÝ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ·×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔÂ¶â³Û¤ò¤µ¤Ã¤È½Ð¤»¤ë¤Î¤â¡¢Âç¿Í¤Î½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÅÏ¤·Êý¤ò»î¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡£ÊüÁ÷¶Ø»ß¤Ç¡¼¤¹¡×¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤¿²¼¥Í¥¿¤Ë¤Ï¾åÉÊ¤Ë·Ù¹ð¤¹¤ë
¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¶õµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼¸¤êÊý¤äÒë¤áÊý¤Ë¤â¡¢Âç¿Í¤Î½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥Ä¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤³¤ì°Ê¾å°û¤ó¤À¤é¥¢¥¦¥È¤À¤«¤é¤ä¤á¤È¤¯¡×¤È°û¼òÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
¡Ö±©ÌÜ¤ò³°¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬°ìËç¾å¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«À©¤ÎÍø¤¯»Ñ¤Ç¡ÖÂç¿Í´¶¡×¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÏÆ¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹²¤Æ¤ë»Ñ¤Ç¼þ°Ï¤ÎÃËÀ¤òË¨¤¨¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ËÄÉµÚ¤¹¤ë
¡Ö¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤Æ¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¾å»Ê¤òÎäÀÅ¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤ë»Ñ¤Ë¡¢´Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤Êª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉµÚ¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤âÃËÀ¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ê²Ã¸º¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢º£¤Î¤Ï»ä¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë
¡Ö²¶¤â°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Àè¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í´ÖÎÏ¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÈó¤òÎ¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë½÷À¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®½Ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸À¤¤Ìõ¤¬¤Þ¤·¤¯¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤Ã¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë·é¤µ¤ÇÅÙÎÌ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖÂç¾æÉ×¡£Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤ò¾å¼ê¤ËÎå¤Þ¤¹
¡Ö¡Ø¼¡¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¿´¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë½÷À¤âÂç¿Í¤ÎÊñÍÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â½ý¤ò¹¤²¤¿¤ê½ý¸ý¤Ë±ö¤òÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿µ½Å¤ËÀÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤½¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤¤Í¡ª¡×¤È¾ï¤Ë¿Í¤ÎÏÃ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯Ê¹¤¯
¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±Ô¤¤¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÎÀ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¹¤¾å¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç¿Í¤Î½÷¤Î¾ò·ï¤Î°ì¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤Ê¤É¤ÈÁêÄÈ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È±¢¸ý¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±ç¸î¤¹¤ë
¡Ö°¸ýÂç²ñ¤ò¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢°ìÊýÅª¤Ê°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤¬ÄÌ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÃæÎ©Åª¤Ê¸«Êý¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤Ð¤¦¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅ£¤ò¤µ¤¹¡×ÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç¿Í¤Î½÷¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÖÅÙ¤ä»ÑÀª¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¶áÉÕ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¤¤Ã¤È²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤è¡×¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¾Ð´é¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë
¡Ö¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¡ª¡Ù¤È¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤âÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë±þ¤¸¤ë½÷À¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤ÇÃË¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ä¤¬ÊÝ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ·×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔÂ¶â³Û¤ò¤µ¤Ã¤È½Ð¤»¤ë¤Î¤â¡¢Âç¿Í¤Î½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÅÏ¤·Êý¤ò»î¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡£ÊüÁ÷¶Ø»ß¤Ç¡¼¤¹¡×¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤¿²¼¥Í¥¿¤Ë¤Ï¾åÉÊ¤Ë·Ù¹ð¤¹¤ë
¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¶õµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼¸¤êÊý¤äÒë¤áÊý¤Ë¤â¡¢Âç¿Í¤Î½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥Ä¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤³¤ì°Ê¾å°û¤ó¤À¤é¥¢¥¦¥È¤À¤«¤é¤ä¤á¤È¤¯¡×¤È°û¼òÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
¡Ö±©ÌÜ¤ò³°¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬°ìËç¾å¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«À©¤ÎÍø¤¯»Ñ¤Ç¡ÖÂç¿Í´¶¡×¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÏÆ¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹²¤Æ¤ë»Ñ¤Ç¼þ°Ï¤ÎÃËÀ¤òË¨¤¨¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ËÄÉµÚ¤¹¤ë
¡Ö¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤Æ¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¾å»Ê¤òÎäÀÅ¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤ë»Ñ¤Ë¡¢´Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤Êª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉµÚ¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤âÃËÀ¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ê²Ã¸º¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢º£¤Î¤Ï»ä¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë
¡Ö²¶¤â°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Àè¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í´ÖÎÏ¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÈó¤òÎ¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë½÷À¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®½Ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸À¤¤Ìõ¤¬¤Þ¤·¤¯¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤Ã¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë·é¤µ¤ÇÅÙÎÌ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖÂç¾æÉ×¡£Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤ò¾å¼ê¤ËÎå¤Þ¤¹
¡Ö¡Ø¼¡¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¿´¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë½÷À¤âÂç¿Í¤ÎÊñÍÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â½ý¤ò¹¤²¤¿¤ê½ý¸ý¤Ë±ö¤òÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿µ½Å¤ËÀÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤½¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤¤Í¡ª¡×¤È¾ï¤Ë¿Í¤ÎÏÃ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯Ê¹¤¯
¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±Ô¤¤¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÎÀ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¹¤¾å¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç¿Í¤Î½÷¤Î¾ò·ï¤Î°ì¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤Ê¤É¤ÈÁêÄÈ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È±¢¸ý¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±ç¸î¤¹¤ë
¡Ö°¸ýÂç²ñ¤ò¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢°ìÊýÅª¤Ê°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤¬ÄÌ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÃæÎ©Åª¤Ê¸«Êý¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤Ð¤¦¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅ£¤ò¤µ¤¹¡×ÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç¿Í¤Î½÷¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÖÅÙ¤ä»ÑÀª¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¶áÉÕ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë