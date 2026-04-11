積極的にアプローチしてくるオトナの雰囲気の男性。女性の扱いのうまさに、思わず恋に落ちてしまいそうですが、それだけに「妻帯者じゃないの？」という勘が働く場合があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性263名に聞いたアンケートを参考に「言い寄ってきた男性が既婚者であることを見抜く方法９パターン」をご紹介します。【１】ネクタイや下着など身に着けるプレゼントをあげて、利用頻度を確かめる「奥さんがい