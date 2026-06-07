YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【大阪ベイスカイルミナ】ミャクミャクドローン前半」と題した動画を公開した。 動画では、「大阪ベイスカイルミナ」で披露された大規模ドローンショーの前半演出を収録。無数のドローンが夜空を舞い、まるで生きているかのように形を変え続ける圧巻の光景が広がっている。 冒頭では、夜空にフェニックスが出現し、続いて「SKYLUMINA」のロゴが鮮やか