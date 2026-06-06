◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(6日、横浜スタジアム)DeNAは打線が初回からつながり満塁のチャンスをつくると、ヒュンメル選手が押し出し四球を選び、1点を先制しました。プロ初登板の庄司陽斗投手を援護しています。初回表の守備では、プロ初登板・初先発の庄司投手がソフトバンクの上位打線を三者凡退におさえると、その裏の攻撃で打線が早速援護します。先頭の蝦名達夫選手が四球で出塁すると、1死から佐野恵太選手