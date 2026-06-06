【エルサレム共同】パレスチナ通信は5日、イスラエル軍兵士が占領地ヨルダン川西岸の南部ヘブロンで車両に発砲し、生後7カ月の乳児が死亡、両親が負傷したと伝えた。イスラエル軍は初期調査の結果、ヘブロンで実施していた作戦と関係のない民間人だったとし「深い遺憾の意」を表明した。詳しい調査を進めるとしている。イスラエル軍は「兵士に向かって加速する車両を覚知し、兵士が発砲した」と主張した。パレスチナ通信による