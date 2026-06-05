エリエールが、フードコーディネーター/管理栄養士の清水加奈子さんに聞いた、野菜を長持ちさせるキッチンペーパーの活用法を紹介している。キッチンペーパーで野菜が長持ち○野菜が長持ちしないのはなぜ?野菜がしなびてしまう大きな理由は、乾燥にある。野菜は収穫後も「呼吸」をしており、内部の水分を蒸発させている。特に冷蔵庫内は湿度が低く非常に乾燥しやすいため、そのまま入れておくと水分が奪われてしまう。きゅうりや葉