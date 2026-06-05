＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞海外メディアから『なぜ全米女子オープンで強いのか』と問われた渋野日向子。その答えは「なんでだろう（笑）」だった。【写真】やっぱりナイキミシェルの魅惑的ウェア2024年大会は優勝した笹生優花に次ぐ2位。昨年も優勝争いを演じて7位で終えており、相性の良さを見せている。本人も理由は分からないと首をかしげるが、今年も首位と2打差