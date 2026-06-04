すかいらーくレストランツが運営する「ジョナサン」は6月11日から、「夏の東北涼麺」フェアを全店で開催する。「盛岡冷麺」(単品1,209円)/「山椒辣油香るカレーな冷やし豆乳担々うどん」(単品1,319円)○岩手発「盛岡冷麺」が復活本格的な夏を目前に、喉ごしや香りで涼しさを感じてリフレッシュできるメニューを展開する。昨年22万食を販売した「盛岡冷麺」(単品1,209円/選べるちいさなごはんセット1,429円)が復活。岩手県内の製麺