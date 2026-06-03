米モンタナ州ボーズマンで創業したバッグブランド、EVERGOODS（エバーグッズ）。クラウドファンディングで資金を募り、2018年にふたつのバックパックをリリースしてスタートしたブランドで、そのうちひとつは現在も人気となっていてブランドを代表するバッグ「CIVIC PANEL LOADER 24L（CPL24）」、もうひとつが「MOUNTAIN PANEL LOADER 30L（MPL30）」になります。CPL24は商品名のとおり街使いを想定したバッグで、MPL30はフィール