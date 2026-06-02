【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月4日よりスタートした『伊藤 蘭 コンサートツアー 2026「Dance on！Love on！」』の東京公演が、5月30日・31日の2日間、有明のSGC HALL ARIAKEにて開催された。 ■オープニングの2曲は、キャンディーズ時代のレアなアルバム曲 グッズ売り場には同会場での開催を記念して、本ツアーのゴールド衣装を纏った「7周年GOLD蘭ちゃんアクリルス