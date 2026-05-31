森保一監督が率いる日本代表は、５月31日に国際親善試合でアイスランド代表と対戦。87分に小川航基が均衡を破るヘッド弾。１−０で勝利した。Ｗ杯本番に向けた壮行試合で、多くの選手が起用された。73分に途中出場した塩貝健人もその１人で、目に見える結果は残せなかったが、全力でアピールした。アグレッシブにプレーし、球際でも果敢にバトル。試合を配信した『DAZN』でゲスト出演した人気タレントの矢部浩之さんは、この