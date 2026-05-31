矢部浩之が所望「めっちゃしゃべりたい、彼と」期待のFWに大注目「いいんですよ、ワールドカップ本番に取っておけば」
森保一監督が率いる日本代表は、５月31日に国際親善試合でアイスランド代表と対戦。87分に小川航基が均衡を破るヘッド弾。１−０で勝利した。
Ｗ杯本番に向けた壮行試合で、多くの選手が起用された。73分に途中出場した塩貝健人もその１人で、目に見える結果は残せなかったが、全力でアピールした。
アグレッシブにプレーし、球際でも果敢にバトル。試合を配信した『DAZN』でゲスト出演した人気タレントの矢部浩之さんは、この21歳FWに注目しているようで、期待のコメントを何度も口にしていた。
相手選手と激しくやり合う場面では「めちゃめちゃいい」と評し、「めっちゃしゃべりたい、彼と」とリクエストする。
この日は小川がヒーローになったなか、矢部氏は「いいんですよ、ワールドカップ本番に取っておけば」と、塩貝の大舞台での活躍を楽しみにしているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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Ｗ杯本番に向けた壮行試合で、多くの選手が起用された。73分に途中出場した塩貝健人もその１人で、目に見える結果は残せなかったが、全力でアピールした。
アグレッシブにプレーし、球際でも果敢にバトル。試合を配信した『DAZN』でゲスト出演した人気タレントの矢部浩之さんは、この21歳FWに注目しているようで、期待のコメントを何度も口にしていた。
相手選手と激しくやり合う場面では「めちゃめちゃいい」と評し、「めっちゃしゃべりたい、彼と」とリクエストする。
この日は小川がヒーローになったなか、矢部氏は「いいんですよ、ワールドカップ本番に取っておけば」と、塩貝の大舞台での活躍を楽しみにしているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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