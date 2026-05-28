1万円札の束ソニー生命保険は28日、営業社員4人が在職中に保険契約がある顧客14人から計約1億2千万円を不適切に受け取っていたと発表した。保険勧誘など業務とは関係ない投資話や金銭の借り入れを持ちかけるといった手口で詐取していた。全契約者約280万人を対象に進めている調査の一部で、被害を受けた疑いがあると申し出があった顧客を中心に公表した。保険料や保険金の詐取など業務上の被害は現時点でなかったとしている。