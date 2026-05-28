ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は5月28日〜30日の3日間限定で、「5月の29(肉)の日」を開催する。ビッグボーイ「よくばりグリル」(1,969円)今月の「29(肉)の日」は、豪快な見た目と人気のトッピングとの組み合わせを楽しめる特別メニュー4品が登場する。「よくばりグリル」(1,969円)は、ジューシーな手ごねハンバーグ(100g)をはじめ、肉の旨みがギュッとつまったポークソーセー