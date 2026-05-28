【3日間限定】ビッグボーイ、「5月の29(肉)の日」は、4種の肉を一度に楽しめる4つの「よくばりグルメ」が登場
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は5月28日〜30日の3日間限定で、「5月の29(肉)の日」を開催する。
ビッグボーイ「よくばりグリル」(1,969円)
今月の「29(肉)の日」は、豪快な見た目と人気のトッピングとの組み合わせを楽しめる特別メニュー4品が登場する。
「よくばりグリル」(1,969円)は、ジューシーな手ごねハンバーグ(100g)をはじめ、肉の旨みがギュッとつまったポークソーセージ(1本)、直火で皮目をパリッと焼き上げた香ばしいグリルチキン(100g)、希少部位“みすじ”を使用したカットステーキ(80g)を一度に楽しめるメニュー。さらにホクホク食感の「ベイクドポテト」も添えられており、食べ応えのある一品となっている。
ビッグボーイ「よくばりグリル エッグ」(2,079円)
この「よくばりグルメ」に、黄身がとろっとした目玉焼きをトッピングした「よくばりグリル エッグ」(2,079円)、シャキシャキ食感でさっぱりとした鬼おろしでいただく「よくばりグリル 鬼おろし」(2,079円)、コクのあるチェダーチーズと一緒に楽しめる「よくばりグリル チーズ」(2,079円)もラインアップされている。
ビッグボーイ「よくばりグリル 鬼おろし」(2,079円)
ビッグボーイ「よくばりグリル チーズ」(2,079円)
ビッグボーイ「よくばりグリル」(1,969円)
今月の「29(肉)の日」は、豪快な見た目と人気のトッピングとの組み合わせを楽しめる特別メニュー4品が登場する。
「よくばりグリル」(1,969円)は、ジューシーな手ごねハンバーグ(100g)をはじめ、肉の旨みがギュッとつまったポークソーセージ(1本)、直火で皮目をパリッと焼き上げた香ばしいグリルチキン(100g)、希少部位“みすじ”を使用したカットステーキ(80g)を一度に楽しめるメニュー。さらにホクホク食感の「ベイクドポテト」も添えられており、食べ応えのある一品となっている。
この「よくばりグルメ」に、黄身がとろっとした目玉焼きをトッピングした「よくばりグリル エッグ」(2,079円)、シャキシャキ食感でさっぱりとした鬼おろしでいただく「よくばりグリル 鬼おろし」(2,079円)、コクのあるチェダーチーズと一緒に楽しめる「よくばりグリル チーズ」(2,079円)もラインアップされている。
ビッグボーイ「よくばりグリル 鬼おろし」(2,079円)
ビッグボーイ「よくばりグリル チーズ」(2,079円)