猫が突然『フリーズ』する理由5選

1．気になるニオイや音をキャッチしている

猫のフリーズのワケ、ひとつ目は「においや音のキャッチ」です。

猫の嗅覚は人間の数十万倍、聴覚は人間の約3倍ともいわれています。

そのため人間が気づかないような微細なニオイや高周波の音を感知でき、気になる刺激をキャッチした瞬間、全神経を集中させるためにその場でピタッとフリーズするのです。

たとえば、遠くで鳴いている虫の声、壁の中を動くネズミの気配、外を通り過ぎた別の猫のニオイなど、猫にしか分からない刺激がたくさんあります。

とくに耳がピクピク動いていたり、ひげがピンと張っていたりしていたら、情報収集モードに入っているサインかもしれません。

人間には触れられない世界を一生懸命感じ取っている猫の姿は、野生の名残を感じさせてくれますね。

2．獲物を狙うハンティングモードに入っている

猫がピタッととまる2つ目の理由は、「狩りモードになっているから」です。

猫はもともと単独で獲物を狩る動物。動くものを見つけた瞬間、本能的にスイッチが入り、ピタッと静止することがあります。

これはまさにハンティングの準備段階。獲物に気づかれないよう息を潜め、ベストなタイミングを計っている状態です。

室内でも、飛んでいる虫、カーテンの揺れ、テレビの映像などに反応してフリーズすることがあります。

野生時代の研ぎ澄まされた狩猟本能が、現代の猫にもしっかりと受け継がれている証拠です。

フリーズの後に素早いダッシュやジャンプが続く場合、まさに狩猟モード全開のサイン。おもちゃを使って一緒に遊んであげると、猫のストレス解消にもつながります。

3．恐怖や警戒心から身を固めている

猫が突然フリーズする3つ目の理由は、「恐怖で固まっている」からです。

予期せぬ大きな音、知らない人の登場、普段と違う雰囲気など、猫が「危険かもしれない」と感じたときにフリーズすることがあります。

これは防衛本能の一つで、動かないことで敵に気づかれにくくする野生時代の戦略です。猫が状況をしっかりと分析し、逃げるべきか、隠れるべきか、それとも様子を見るべきかを判断しているということ。

とくに体が硬直していたり、尻尾が体に巻きついていたり、耳が後ろに倒れていたりする場合は、恐怖や不安のサインである可能性が高いです。

無理に近づかず、猫が落ち着くまで静かに見守りましょう。

4．何かを深く考えている（思考中）

猫がフリーズする4つ目の理由が、「思考中」だからです。

猫にも「考える」という行動があります。人間のように未来を予測したり、他人の損得を考えるといった高度な思考はありませんが、目の前の状況を判断するための思考力はしっかりと持っています。

たとえば新しいおもちゃや家具を前にして「これは何だろう？」と情報を整理しているとき、または次の行動（ジャンプするか、しないか）を判断しているときなどにフリーズしがち。

視線が一点に集中していたり、しっぽをユラユラ動かしている場合は、何かを考えているサインかもしれません。猫は意外にも慎重で頭を使う生き物なんですね。

5．フレーメン反応によるニオイの分析中

猫が突然フリーズする5つ目の理由が、「におい分析のため（フレーメン反応）」です。

フレーメン反応とは、猫の口の中にある「ヤコブソン器官（鋤鼻器）」という特殊な嗅覚器官で、においを感じ取る行動の事です。

特に強いニオイや興味深いニオイを嗅いだときに、口を開けてそのニオイをしっかりと分析します。

たとえば他の猫のマーキングのニオイや、飼い主の靴のニオイなど、情報量の多いニオイなどですね。

このように猫は鼻だけでなく口も使ってニオイを解析するという、人間にはない特殊な能力を持っています。

もしフリーズと同時に口を半開きにして変な顔をしていたら、おそらくそれは、「フレーメン反応」でしょう。

フレーメン中はしばらく固まっていることも多く、口を開けてフリーズする姿はなんともおかしく、初めて見た飼い主さんは驚き、そして笑ってしまうのも無理はありません。

フリーズ中の猫への上手な接し方

フリーズ中の猫には、基本的に「そっと見守る」姿勢が大切です。猫が自分のペースで状況を判断している最中ですので、無理に干渉せず静かに待ちましょう。

ハンティングモードや感覚集中によるフリーズの場合は、猫の視線の先を一緒に眺めてみるのもおすすめです。猫が何に興味を持っているのかを観察して、愛猫への理解を深めてみてはいかがでしょうか？

猫は自分のペースを大切にする動物なので、「構いすぎない優しさ」がポイントです。

フリーズ中の猫へのNG行動

フリーズ中の猫に対してやってはいけない行動があります。

まず突然大きな声を出したり、驚かせたりするのは厳禁です。警戒状態がさらに強まり、猫は強いストレスを感じてしまいます。

また無理に抱き上げたり、体を触ったりすることも避けましょう。フリーズ中は感覚が研ぎ澄まされており、突然触れられると猫がパニックになったり、引っかかれたりするリスクがあります。

カメラを近づけてフラッシュを焚くのもNGです。さらに複数人で取り囲んだり、大きな動作で近づいたりすることも猫を追い詰める原因になります。

猫のフリーズはごく自然な行動ですので、人間側は焦らず、猫のペースを尊重してください。

まとめ

猫が突然フリーズするのは、警戒・集中・恐怖など、さまざまな理由があります。不思議な行動に見えても、多くは猫の本能や感情による自然な反応です。

ぜひ今日から愛猫のフリーズ行動を観察し、「今はどのモードかな？」と楽しみながら猫の気持ちを読み取ってみてください。

どんな時に、どのような姿勢でフリーズするのか見るだけで、猫の気持ちをもっと理解できるかもしれません。