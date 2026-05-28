「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）大歓声の東京ドームで巨人・橋上秀樹監督代行が、エース・戸郷をねぎらった。ヒーローは決して一人じゃない。一丸で苦境を乗り越えた代行初勝利だ。「やっぱりホッとしました」。連敗を「５」で止めた再出発の白星。グラウンドに送り出したナインら全員が主役だった。２６日に阿部監督が電撃辞任。揺れるチームへ「野球選手である以上は、どんな状況下でも全力を尽くして目