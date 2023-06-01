自身のインスタグラムを更新バレーボールSVリーグ女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が、自身のインスタグラムを更新。ファンイベントに参加した際の様子を公開した。髪を短くして“イメチェン”した姿には、ファンも喝采を送っている。野中は黄色いTシャツ姿で、ヴィクトリーナ姫路のファン感謝デーに参加。「ファン感謝DAY皆さん楽しんで頂けましたかー??笑いあり涙ありの1日で、とても幸せで素敵な空間でした改め