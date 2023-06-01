自身のインスタグラムを更新

バレーボールSVリーグ女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が、自身のインスタグラムを更新。ファンイベントに参加した際の様子を公開した。髪を短くして“イメチェン”した姿には、ファンも喝采を送っている。

野中は黄色いTシャツ姿で、ヴィクトリーナ姫路のファン感謝デーに参加。「ファン感謝DAY 皆さん楽しんで頂けましたかー?? 笑いあり涙ありの1日で、とても幸せで素敵な空間でした 改めて、今シーズン本当にありがとうございました！」とつづった。

これまでもファッション誌への登場などで話題を集めてきた野中。コート上では髪を後ろで髪を束ねるイメージが強かったが、シーズン終盤にかけて髪をカット。ボブ姿でファンと交流する姿にファンもコメントを寄せている。

「いつのまにか髪が短くなって可愛くなってる！」

「ボブ可愛すぎます」

「めっちゃ可愛いやん」

「るいちゃんバリ可愛っ♪」

「みんなイケメン！」

「瑠衣ちゃんと写真撮りたかったな！」

秋田県出身の24歳・野中は177センチのアウトサイドヒッター。2025年に日本代表に初選出され、5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題になった。今年は代表からは外れている。



（THE ANSWER編集部）