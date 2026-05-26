１５日、重慶市の陰条嶺国家級自然保護区報春花（サクラソウ）繁殖基地で人工育成された中国固有種の「川東灯台報春」。（重慶＝新華社配信／鄭昌兵）【新華社重慶5月26日】中国重慶市の陰条嶺国家級自然保護区管理事務センターは、重慶師範大学生命科学学院の唐安軍（とう・あんぐん）教授チームと共同で、保護区内の報春花（サクラソウ）繁殖基地において種子から大規模栽培したサクラソウ属の絶滅危惧種「川東灯台報春（Primu