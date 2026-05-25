5月25日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とスタッフの契約情報を発表した。 シーホース三河は、新たに石井講祐、長野誠史の2選手と2028－29シーズンまでの3年契約に合意したことを発表した。長野は今シーズン全試合に出場した主戦ポイントガード。石井はB1リーグ戦50試合に出場したシューティングガードで、41歳とな