【5月25日の契約情報】38歳SGが3年契約…“高校時代日本一”の帰化選手は複数年契約解除

5月25日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とスタッフの契約情報を発表した。

シーホース三河は、新たに石井講祐、長野誠史の2選手と2028－29シーズンまでの3年契約に合意したことを発表した。長野は今シーズン全試合に出場した主戦ポイントガード。石井はB1リーグ戦50試合に出場したシューティングガードで、41歳となるシーズンまで選手契約を結んだ。

Bプレミア初年度の来シーズンから「東京サンロッカーズ」にチーム名を変更するサンロッカーズ渋谷は、滋賀レイクスから期限付移籍していた大庭圭太郎が完全移籍で加入することを発表した。

B2で快進撃を見せた福島ファイヤーボンズは、パトリック・ガードナーとの契約継続に合意した一方で、帰化選手のジュフ・伴馬とは複数年契約を解除。クラブはチームオプションを行使したと発表しており、延岡学園高校時代に日本一の経験を持つ“元留学生”は、新たな契約を模索することになった。

また、コーチングスタッフにも動きがあり、大阪エヴェッサは藤田弘輝ヘッドコーチら首脳陣の契約継続を発表。B2プレーオフで3位に輝いた横浜エクセレンスも、河合竜児HCの続投を発表した。

5月25日に発表されたBリーグの契約情報は以下のとおり。

◆■5月25日のBリーグ契約情報

＜選手＞



大庭圭太郎（SR渋谷／滋賀から完全移籍）



石井講祐（三河／契約継続）



長野誠史（三河／契約継続）



上田隼輔（島根／契約継続）



小室昂大（青森／契約継続）



パトリック・ガードナー（福島／契約継続）



シャキール・ハインズ（愛媛／契約継続）



藤田浩司（鹿児島／契約継続）



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ジュフ・伴馬（福島／契約解除）



小林遥太（奈良／契約解除）



伊藤良太（愛媛／契約満了）



鎌田真（香川／契約満了）



佐藤大介（香川／契約満了）



アレックス・デイビス（香川／契約満了）



タッカー・ヘイモンド（香川／契約満了）

＜スタッフ＞



藤田弘輝（大阪HC／契約継続）



保田尭之（大阪TAC／契約継続）



田中亮（大阪AC兼SDC／契約継続）



河合竜児（横浜EX HC／契約継続）



葉山泰輔（東京U HC／新規契約）



竹内峻（東京U AC／契約継続）



穂上太郎（東京U AC／新規契約）





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