「寿命が尽きる前に、頭にある物語をすべて書き出したい。人生のすべてを漫画に捧げたいです」【漫画】拡張型心筋症という大病を患う男の子を描いた『夏になったらやってくる！死神のクワガタのお兄ちゃん』そんな思いで漫画を描き続けているのは、漫画家とらじろうさん（@torazirou7）。実はとらじろうさん、34歳で“終活”をするほど自分の人生に限界を感じていた。そこから心を立て直すまでには、どんな紆余曲折があったのだろ