2024年1月に始まった新NISA（少額投資非課税制度）は、開始からわずか2年余りで口座数が約2,826万に達し、政府が当初掲げた2027年末の目標を前倒しで達成するほどの急速な普及を見せた。だがその陰で、「ニーサ貧乏」と呼ばれる現象が若年層を中心に静かに広がっている。■国会でも議題に――「積み立て自体の目的化は意図していない」「ニーサ貧乏」とは、NISAの非課税枠を使い切ろうと毎月の積立額を無理に引き上げた結果、