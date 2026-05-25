新NISAで広がる「ニーサ貧乏」の正体　投資初心者が知るべき生活防衛の鉄則

2024年1月に始まった新NISA（少額投資非課税制度）は、開始からわずか2年余りで口座数が約2,826万に達し、政府が当初掲げた2027年末の目標を前倒しで達成するほどの急速な普及を見せた。だがその陰で、「ニーサ貧乏」と呼ばれる現象が若年層を中心に静かに広がっている。

■国会でも議題に――「積み立て自体の目的化は意図していない」

「ニーサ貧乏」とは、NISAの非課税枠を使い切ろうと毎月の積立額を無理に引き上げた結果、手元の現金が枯渇し、日々の生活費や急な出費に対応できなくなる状態を指す造語だ。

SNSを起点に広まったこの言葉は、2026年3月10日の衆議院財務金融委員会で国民民主党の田中健議員が取り上げたことで、一気に社会的な注目を集めた。

質問を受けた片山さつき財務大臣は「ショックを受けた」と率直に述べ、「積み立て自体の目的化は全く意図していない」と強調した。さらに「毎月の収入をどう使うかも金融教育に含まれるべきだ」として、広範な金融経済教育の必要性を訴えた。

NISAの制度設計者側が想定していなかった「逆効果」が、若者の日常生活を侵食しているという構図が、国会の場で初めて正面から取り上げられた瞬間であった。

■なぜ「ニーサ貧乏」に陥るのか――FOMOと物価高の二重圧力

背景には主に二つの要因がある。

一つ目は、SNS上で拡散する「満額投資が正義」という同調圧力だ。つみたて投資枠（年間120万円）や成長投資枠を早期に埋めようとする焦りが、自身のリスク許容度や生活実態を無視した過剰な積立を生む。行動経済学でいうFOMO（Fear of Missing Out＝取り残される恐怖）が、合理的な判断を曇らせる。

SMBCコンシューマーファイナンスの調査によると、20代の月々の平均投資額は新NISA開始直前の2023年比で約6,000円増加した一方、月のお小遣いは約5,000円減少しており、その相関は明白だ。

二つ目は、継続する物価高だ。2026年現在も食費・光熱費・社会保険料の負担は増加傾向にあり、家計の可処分所得は実質的に目減りしている。この状況下で積立額だけを増やせば、手元の流動性は必然的に低下する。

問題はそれだけにとどまらない。株価が急落した局面で手元に現金がなければ、パニックに陥って安値で投資信託を解約してしまう「底値売り」を招きやすい。長期・積立・分散を原則とするNISAの本旨に真っ向から反する行動だ。

■初心者が今すぐ見直すべき「生活防衛資金」の確保

金融庁のNISA特設サイトも、資産形成の第一歩として「家計管理とライフプランニング」を挙げており、投資は生活基盤を整えた上で行う手段に過ぎないと明示している。

まず確認すべきは、生活費の3〜6カ月分に相当する「生活防衛資金」が手元にあるかどうかだ。2026年の物価水準や雇用環境の変化を踏まえれば、最低でも6カ月分を現預金として確保しておくことが望ましい。

その上で、無理のない積立額に設定し直すことが、長期的な運用成果を高める分岐点となる。「月5万円から月2万円に減額した」という行動は敗北でも怠慢でもなく、継続できる仕組みに修正する合理的な判断だ。

新NISAは非課税期間が無期限であり、15〜20年という時間軸で資産形成を行う制度である。焦って枠を埋めることより、相場の上下に動じず積み立てを「続けられる金額」に設定することの方が、最終的な運用成果に直結する。

「ニーサ貧乏」が示すのは、制度の欠陥ではなく、投資を手段ではなく目的と化してしまう心理的な落とし穴の存在だ。投資の本来の目的は「生活を豊かにすること」であり、今の生活を犠牲にしてまで枠を埋める必要はない。国会での議論が示す通り、今こそ自身の家計と積立額を冷静に見直す好機である。