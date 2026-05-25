【モデルプレス＝2026/05/25】女優の有村架純が5月25日、羽田空港第3ターミナルの税関エリアで開催された映画「『マジカル・シークレット・ツアー』 史上初！税関×映画 コラボ発表会 in HANEDA」（6月19日公開）に出席。史上初のイベントに驚いた様子を見せた。【写真】32歳国民的女優、“史上初”異例の場所での会見の様子◆有村架純、税関でのイベントに登壇有村は「普段私たちも羽田空港を利用させていただく中で、税関を使っ