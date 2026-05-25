有村架純、羽田空港の税関エリアに登場 映画史上初のコラボイベントに喜び「結構パンチの効いたキャッチコピーで（笑）」

有村架純、羽田空港の税関エリアに登場 映画史上初のコラボイベントに喜び「結構パンチの効いたキャッチコピーで（笑）」