Windows Latestは5月22日(現地時間)、「Microsoft says Windows 11's explorer.exe has been unstable across taskbar, sign-in, and Task View, rolls out fix」において、MicrosoftがWindows 11のエクスプローラーの問題を認め修正プログラムを展開したと報じた。この修正は4月30日にリリースされたプレビュー更新プログラム「KB5083631」および、5月12日にリリースされたセキュリティ更新プログラム「KB5089549」に導入された。