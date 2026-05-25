伊藤涼太郎についてフランキー・ヴァン・デル・エルスト氏が言及したシント＝トロイデンのMF伊藤涼太郎が、ベルギー国内で高い評価を受けている。元ベルギー代表で現地の名高い解説者であるフランキー・ヴァン・デル・エルスト氏が、独自に選ぶ今シーズンのベストイレブンに伊藤を選出した。ベルギーメディア「Het Nieuwsblad」が報じた。伊藤は今シーズンのリーグ戦で印象的なパフォーマンスを披露し、チームの上位進出に貢献