伊藤涼太郎についてフランキー・ヴァン・デル・エルスト氏が言及した

シント＝トロイデンのMF伊藤涼太郎が、ベルギー国内で高い評価を受けている。

元ベルギー代表で現地の名高い解説者であるフランキー・ヴァン・デル・エルスト氏が、独自に選ぶ今シーズンのベストイレブンに伊藤を選出した。ベルギーメディア「Het Nieuwsblad」が報じた。

伊藤は今シーズンのリーグ戦で印象的なパフォーマンスを披露し、チームの上位進出に貢献してきた。契約満了が近づいているとされるなかで、その去就にも現地での注目が集まっており、ベルギー国内の他クラブへの移籍の可能性も含めて議論が交わされている。

ヴァン・デル・エルスト氏は伊藤について言及し、「伊藤は美しい選手であり、少しスタイリストのような雰囲気を持っている。彼が契約満了を迎えるというのは、驚くべきことだ」と語り、そのプレースタイルとクオリティーに強い印象を受けていることを明かした。

さらに同氏は、伊藤が国内の別クラブへステップアップする可能性について触れ、「ベルギーのチームにとって絶好の機会になるのではないか。すぐにユニオン（・サン＝ジロワーズ）が思い浮かぶ。伊藤が攻撃的MFのポジションに入れば、もっと多くのゴールやアシストを記録できると確信している」と今後のさらなる飛躍へ期待を寄せている。（FOOTBALL ZONE編集部）