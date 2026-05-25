ロッテの和田康士朗が24日の楽天戦で今季初安打を放った。7回の守備から途中出場した和田は3−8の8回一死一、二塁の第1打席、加治屋蓮が1ボール1ストライクから投じた3球目のカットボールをライト前に弾き返し、今季初安打をマークした。“代走・守備固め”がメインの和田は今季ここまで13試合に出場しているが、スタメン出場は1度もなし。わずかに5打席しか立っていない。少ない打席で結果を残そうと、試合前の打撃練習で