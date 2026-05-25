香川県高校総体2026 【香川県高校総体2026】23日・24日に小松島競輪場(徳島・小松島市)で行われた自転車競技は、全12種目を高松工芸が制しました。 【23日の結果】＜女子1kmタイムトライアル＞1位 玉井雫月（高松工芸 3年） 1分20秒047 ＜男子4kmチーム・パーシュート＞1位 高松工芸（貞廣・坂東青・村上・鵜川）5分22秒875 ＜男子3kmインディヴィデュアル・パーシュート＞1位 坂東