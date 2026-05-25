【香川県高校総体】自転車競技は高松工芸が全種目を制す 23日・24日
香川県高校総体2026
【香川県高校総体2026】23日・24日に小松島競輪場(徳島・小松島市)で行われた自転車競技は、全12種目を高松工芸が制しました。
【23日の結果】
＜女子1kmタイムトライアル＞
1位 玉井雫月（高松工芸 3年） 1分20秒047
＜男子4kmチーム・パーシュート＞
1位 高松工芸（貞廣・坂東青・村上・鵜川） 5分22秒875
＜男子3kmインディヴィデュアル・パーシュート＞
1位 坂東青空（高松工芸 3年） 3分38秒824
＜男子ポイントレース＞
1位 坂東青空（高松工芸 3年） 125点
＜男子ケイリン＞
1位 三好萊仁（高松工芸 3年）
【24日の結果】
＜女子チーム・スプリント＞
1位 高松工芸（玉井・土肥） 1分03秒717
＜男子チーム・スプリント＞
1位 高松工芸（貞廣・三好・永井） 1分27秒314
＜男子1kmタイムトライアル＞
1位 三好萊仁（高松工芸 3年） 1分07秒972
＜女子3kmインディヴィデュアル・パーシュート＞
1位 玉井雫月（高松工芸 3年） 4分16秒738
＜男子4km速度競走＞
1位 貞廣雄志（高松工芸 3年） 5分27秒17
＜男子スクラッチ＞
1位 貞廣雄志（高松工芸 3年） 11分27秒23
＜男子スプリント＞
1位 永井慎音（高松工芸 3年）