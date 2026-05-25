

香川県高校総体2026

【香川県高校総体2026】23日・24日に小松島競輪場(徳島・小松島市)で行われた自転車競技は、全12種目を高松工芸が制しました。

【23日の結果】

＜女子1kmタイムトライアル＞

1位 玉井雫月（高松工芸 3年） 1分20秒047

＜男子4kmチーム・パーシュート＞

1位 高松工芸（貞廣・坂東青・村上・鵜川） 5分22秒875

＜男子3kmインディヴィデュアル・パーシュート＞

1位 坂東青空（高松工芸 3年） 3分38秒824

＜男子ポイントレース＞

1位 坂東青空（高松工芸 3年） 125点

＜男子ケイリン＞

1位 三好萊仁（高松工芸 3年）

【24日の結果】

＜女子チーム・スプリント＞

1位 高松工芸（玉井・土肥） 1分03秒717

＜男子チーム・スプリント＞

1位 高松工芸（貞廣・三好・永井） 1分27秒314

＜男子1kmタイムトライアル＞

1位 三好萊仁（高松工芸 3年） 1分07秒972

＜女子3kmインディヴィデュアル・パーシュート＞

1位 玉井雫月（高松工芸 3年） 4分16秒738

＜男子4km速度競走＞

1位 貞廣雄志（高松工芸 3年） 5分27秒17

＜男子スクラッチ＞

1位 貞廣雄志（高松工芸 3年） 11分27秒23

＜男子スプリント＞

1位 永井慎音（高松工芸 3年）