◇インターリーグブルージェイズ−パイレーツ（2026年5月24日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が24日（日本時間25日）、パイレーツ戦の2回に相手先発のケラーから右越え二塁打をマークした。この長打が実に18日（同19日）のヤンキース戦以来20打席ぶりの安打となった。そして、長いトンネルを抜けた背番号7にシュナイダー監督はひと安心。メジャー特有の試合中取材対応に3回の攻撃中に臨み、リポーターか