サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は23日、FIFAワールドカップ2026に臨むサウジアラビア代表の候補メンバー30名を発表した。サウジアラビア代表は3大会連続7度目のW杯出場。グループHに入り、ウルグアイ代表、スペイン代表、カーボベルデ代表と対戦する。開幕まで残り2カ月を切った4月半ばにエルヴェ・ルナール前監督を電撃解任し、ギリシャ人のヨルゴス・ドニス監督を招へい。そのドニス監督が選んだ候補メンバーは30人中