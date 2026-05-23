ワールドカップが近づき、大会に関する報道も増えてきた。だがそれらの話題のほとんどはアメリカに関するもので、メキシコとカナダの話はあまり聞こえてこない。今回のワールドカップはもともとアメリカのものだった。知らない人も多いかもしれないが、2018年にFIFAからワールドカップ2026の開催権を与えられたのはアメリカだった。しかし、出場国を32チームから48チームに拡大したため、アメリカはメキシコとカナダに開催の枠