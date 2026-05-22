「3億6000万円！？」サッカーW杯チケット高騰に批判噴出　ニューヨーク市が市民向け8000円のチケット1000枚提供へ

アメリカ・ニューヨークのマムダニ市長は21日、来月開幕するサッカーのFIFAワールドカップの観戦チケット1000枚を、市民向けに抽選で1枚50ドルで提供すると発表しました。

マムダニNY市長：

我々はホスト委員会と提携し、ニューヨーク市民に手頃な価格のワールドカップのチケット1000枚を確保した。

ニューヨークのマムダニ市長は来月11日に開幕するサッカーのFIFAワールドカップでニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われる試合のチケットあわせて1000枚を市民のために確保したと発表しました。

対象となるのは、グループステージ5試合と決勝トーナメント2試合で、各試合およそ150枚が割り当てられるということです。

価格は1枚50ドル、日本円で約8000円で、会場までの往復バス代も含まれています。

応募できるのは15歳以上のニューヨーク市民で、当選した場合、1人2枚まで購入できます。

応募は来週25日から30日まで、オンラインで受け付け、当選者には6月3日に直接通知されるということです。

また、転売や譲渡は禁止されます。

ワールドカップのチケットをめぐっては、FIFAの転売サイトで決勝戦の一部のチケットが最高で230万ドル＝日本円で3億6000万円以上に高騰するなどし、ファンからの批判が噴出していました。