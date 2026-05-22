7月17日に公開されるガス・ヴァン・サント監督の新作映画『デッドマンズ・ワイヤー』のロング予告が公開された。

参考：人質と自分の首をショットガンとワイヤーで固定 『デッドマンズ・ワイヤー』予告編公開

本作は、人質と自分の首をワイヤーとショットガンで固定し、63時間も籠城したという実際に起きた事件に基づくクライムスリラー。『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』や『ミルク』などで知られ、『エレファント』でカンヌ国際映画祭パルムドールと監督賞を受賞したヴァン・サントが監督を務めた。

主役となる実在した犯人トニー・キリシスを演じるのは、『IT』 シリーズのビル・スカルスガルド。さらに、人質となるディックを 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シリーズのデイカー・モンゴメリー、事件を担当するグレイブル刑事を『ミッション：インポッシブル／デッド・レコニング』のケイリー・エルウィス、事件を追う地元TV局レポーター・リンダ役を『ゼイ・ウィル・キル・ユー』のマイハラ、事件に巻き込まれる人気ラジオ番組のDJフレッド・テンプル役を『シンシン／SING SING』のコールマン・ドミンゴ、そして不動産投資会社社長の M・L・ホール役をアル・パチーノが演じる。

公開されたロング予告では、奇妙な事件のあらましが緊迫感とブラックユーモアを交えて描かれる。インディアナポリスのラジオDJ・フレッド（コールマン・ドミンゴ）が事件の犯人トニー（ビル・スカルスガルド）から電話をもらうシーンから始まり、人質をとって立てこもったトニーが次第に追い詰められていくさまがうかがえるが、トニーが傍若無人な振る舞いを見せながらも、ところどころ人の好さを感じさせる言葉を発する。そんな“庶民代表”の異常な犯罪者の姿がマスコミによって全米中に報道され、人々は彼から目が離せなくなっていく。

さらに、重要な演出の要素として数々の楽曲が登場する、本作の劇中プレイリストが公開。事件において重要な役どころとなるフレッドのDJというポジションを生かし、劇中ではフレッドの痺れるような低音ボイスで名曲が数多く紹介され、実際に聞くことができる。

トニーが犯行現場に向かう際にカーラジオで聞いてテンションを上げたのは、『2001年宇宙の旅』で使われたことでも有名なシュトラウスの交響曲「ツァラトゥストラはかく語りき」を大胆にジャズロックアレンジしたデオダートの「Also Sprach Zarathustra」。また、トニーがパトカーを奪って人質とともに逃走を図るシーンでは、『センチメンタル・バリュー』のエンディングでも使われたラビ・シフレの「Cannock Chase」が軽快に流れる。さらには、グラミー賞歌手ロバータ・フラックの「Compared To What」、携わったアルバムとシングルの総売り上げが1億枚に達すると言われるバリー・ホワイトの「Never, Never Gonna Give Ya Up」、ディスコの女王ドナ・サマーの「Love to Love You Baby」、先駆的ファンクバンドであるダイク＆ザ・ブレイザーズの「Let A Woman Be A Woman - Let A Man Be A Man」、『明日に向かって撃て』でアカデミー賞歌曲賞を受賞したB・J・トーマスの「雨にぬれても」など名曲がずらり。

後半にはギル・スコット・ヘロンの「The Revolution Will Not Be Televised」が流れ、歌詞そのものが事件を皮肉るように使われている。ほとんどの楽曲が1960年代、1970年代を彩ったに流行ったディスコ、ファンク、ソウルミュージックであり、本作への当時の世相の反映、過去の名作映画へのオマージュが満載で、スリラー映画ながらも時折ポップに魅せるヴァン・サント監督のこだわりがわかるプレイリストとなっている。（文＝リアルサウンド編集部）